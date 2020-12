Archivierter Artikel vom 07.05.2020, 14:16 Uhr

Glockengeläut erinnert an Kriegsende vor 75 Jahren

Anlässlich des Kriegsendes vor 75 Jahren werden am heutigen Freitag um 12 Uhr in Koblenz die Kirchturmglocken aller Stadtpfarreien zum großen Geläut erklingen. „Wir laden dazu ein, den wichtigen Tag der Erinnerung mit einem Moment des Innehaltens zu begehen“, erklärt Monika Kilian vom Arbeitskreis Ökumene in der City in Koblenz. „Gerade durch die Corona-Pandemie besteht die Gefahr, dass insgesamt die historische Bedeutung im Gedenkjahr 2020 ein Stück weit verloren geht.