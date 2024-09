Plus Koblenz

Globaler Klimastreik in Koblenz: „Die Kinder sind mein Antrieb“

i Vom Hauptbahnhof aus setzt sich am Freitag der Demonstrationszug in Bewegung. Foto: Sascha Ditscher

Das Thermometer zeigte 23 Grad Celsius, als sich am Freitagnachmittag Frauen und Männer, Jung und Alt vom Koblenzer Hauptbahnhof in einer langen Schlange und gewappnet mit unzähligen Plakaten auf den Weg in Richtung Innenstadt machten. Der globale Klimastreik von Fridays for Future hat auch hier Hunderte Menschen in Bewegung versetzt, wieder einmal. Aber zum ersten Mal mit einer besonderen Teilnehmerin.