Koblenz

Die Glocken läuten wieder. Nach achtwöchiger Abstinenz feierten katholische und evangelische Christen am Sonntag in Koblenz wieder öffentliche Gottesdienste in ihren Kirchen. Allerdings gelten in Corona-Zeiten besondere Regeln, wie der Besuch des Sonntagsgottesdienstes um 10 Uhr in der Josefskirche zeigte.