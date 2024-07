Plus Koblenz GKM, Kitas, Klima, Haushalt und vieles mehr: Koblenzer Rat vor großen Herausforderungen Von Jan Lindner i Der neue Koblenzer Stadtrat ist am Freitag erstmals im Historischen Rathaussaal zusammengekommen (auf dem Podium rechts der Stadtvorstand). Foto: Jan Lindner Draußen sommerliche 26 Grad, drinnen im Historischen Rathaussaal ein angenehmes Lüftchen mit vielen freundlichen Hallos und Herzlich-Willkommen-Grüßen: Der neue Koblenzer Stadtrat ist am Freitagnachmittag erstmals zusammengekommen. Während der öffentliche Teil ungezwungene 45 Minuten dauerte, wurde es im nicht öffentlichen Teil sofort ernst. Lesezeit: 3 Minuten

Gottes Segen hatten den anwesenden Ratsmitgliedern aus vielen Fraktionen zuvor in einem ökumenischen Gottesdienst in der Liebfrauenkirche Dekan Thomas Darscheid und Superintendent Rolf Stahl mitgegeben. In Lesungen, Gebeten und Liedern, musikalisch begleitet von Werner Höss auf der Orgel und im Gesang, erinnerten sie die Ratsmitglieder daran, dass es um das ...