Giftiger Müll: Prozess gegen Koblenzer Schrottimobilienbesitzer beginnt bald Von Katrin Steinert Im April dieses Jahres stehen Container mit Kelleraushub auf dem Hefje-Gelände im Koblenzer Stadtteil Neuendorf. Untersuchungen der Staatsanwaltschaft zeigten, dass hier giftiges Material lagerte. Der 49-jährige Schrottimmobilienbesitzer aus Koblenz, der wegen Bodenverunreinigung und unerlaubtem Umgang mit Abfällen in Koblenz-Neuendorf angeklagt ist, muss im Oktober am Koblenzer Amtsgericht erscheinen. Zudem laufen weitere Ermittlungen und Strafverfahren gegen den Unternehmer, wie unsere Zeitung erfahren hat – etwa wegen Betrugs, Insolvenzverschleppung und Siegelbruchs.

1 Unerlaubter Siegelbruch (Neuendorf): Der Beschuldigte muss sich dafür verantworten, dass sein versiegeltes, damals einsturzgefährdetes Haus in Koblenz-Neuendorf (Am Ufer 9) unerlaubt betreten wurde. An der Adresse gab es im Dezember 2022 einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Im maroden Gebäude hielten sich damals Menschen auf, die illegal in Deutschland ...