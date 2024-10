Plus Koblenz Gewinner kommen aus Koblenz: Viel Konzentration, aber auch Spaß beim E-Football-Turnier im Löhr-Center Von Monika Pradelok i Hochkonzentriert und ganz ambitioniert zeigten sich die Teilnehmer beim elektronischen Fußball spielen. Foto: Rico Rossival Volles Haus in einem leerstehenden Geschäft im Koblenzer Löhr-Center: Seit rund sieben Monaten hat sich Ex-E-Sport-Profi Yannick Reiners mit seiner Idee, Gaming-Veranstaltungen zu organisieren, selbstständig gemacht – das kommt in seiner Heimatregion gut an. Lesezeit: 2 Minuten

Yannick Reiners aus Mülheim-Kärlich ist zufrieden - sehr zufrieden sogar. Wie der ehemalige E-Sport-Profi gegenüber unserer Zeitung berichtet, war seine jüngste Veranstaltung (ein E-Football-Turnier) in einem Leerstand des Koblenzer Löhr-Centers am Samstag, 19. Oktober, "super gut besucht". Was ist E-Sport eigentlich? Ein sportlicher Wettbewerb, bei dem zwei oder mehrere Konkurrenten am ...