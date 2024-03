Gewerbeparkfest und Biathlon-Action in Mülheim-Kärlich: Wiebke Sauer wird „Siegerin der Herzen“

Kraftvoll zum Finale: Wiebke Sauer aus Neuhäusel (rechts in der Loipe) legte sich beim Biathlon-Wettbewerb beim Gewerbeparkfest in Mülheim-Kärlich ins Zeug und belegte als „Siegerin der Herzen“ in einem bis zum Schluss heiß umkämpften Finale den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Foto: Erwin Siebenborn