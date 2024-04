Koblenz

Gewalt an Frauen: Solwodi Koblenz meldet auch zwei angedrohte Ehrenmorde

i Die Gewalterfahrungen der Frauen, die sich an Solwodi Koblenz wenden, sind vielfältig und stellen die Mitarbeiterinnen vor Herausforderungen. Foto: Fabian Sommer/dpa/dpa

Die Frauenrechtsorganisation Solwodi gibt bekannt, dass sich im vergangenen Jahr 93 Frauen mit Gewalterfahrung an Solwodi in Koblenz gewandt haben. Die Frauen stammten aus 30 verschiedenen Ländern, darunter 13 Syrerinnen, aber auch mehrere Kontaktsuchende aus Bulgarien, Serbien und Afghanistan. Zumeist waren die Frauen von Gewalt und Misshandlungen in nahen sozialen Beziehungen betroffen.