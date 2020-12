Vallendar

Das Gesundheitsamt des Kreises Mayen-Koblenz hat am Montag in einer Pressemitteilung veröffentlicht, dass sich zwölf Patienten und elf Mitarbeiter der Bundesverband Rehabilitation (BDH)-Klinik in Vallendar mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Zahl der Infizierten wird in den jeweiligen Wohnorten erfasst. Ob alle 23 Personen in der Verbandsgemeinde Vallendar wohnen, ist unserer Zeitung nicht bekannt.