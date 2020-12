Koblenz/Mayen

Spaghetti, Makkaroni, Tortellini – Pastafans können von Nudeln nicht genug bekommen. Wenn’s denn welche gibt in den Regalen der Märkte – viele sind leer gefegt. Stärkt Pasta unser Immunsystem? Und was kann in den Zeiten der Krise getan werden, um sich vitaminreich und gleichzeitig preisbewusst zu ernähren? Zwei Ernährungswissenschaftlerinnen geben dazu gute Ratschläge. Unter anderem feiert eine Knolle fröhliche Urständ.