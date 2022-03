Die ersten Geflüchteten aus der Ukraine sind in Deutschland und auch in Rheinland-Pfalz angekommen. In einem Gespräch am Dienstag haben sich unter anderem Landrat Alexander Saftig und Integrationsministerin Katharina Binz vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz zur möglichen Flüchtlingssituation besprochen. Die RZ hat beim Ministerium nachgefragt, was besprochen wurde.