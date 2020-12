Koblenz

Mael und Jonas haben es geschafft: Sie stehen im Finale von „The Voice of Germany“. Gleich als erste Kandidaten starteten sie die Live-Show am Sonntagabend mit einer Party auf der Bühne. Denn während alle anderen Teilnehmer mit Balladen für emotionale Momente sorgten, punkteten die Koblenzer mit dem gute Laune Hit „Shut Up and Dance“ von Walk the Moon.