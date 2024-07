Gerüstarbeiten über dem Moselring: Einschränkungen auf Verkehr in der Nacht

Anzeige

Von Dienstag, 23. Juli, auf Mittwoch, 24. Juli, wird der rechte rechte Fahrstreifen der B 49 in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Ring im Zeitraum von 21 bis 6 Uhr eingezogen. Der Verkehr wird in diesem Bereich auf den linken Fahrstreifen verlagert. Zeitgleich wird auf der B 9 von Bonn kommend der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Boppard eingezogen. Der Verkehr wird in diesen Bereich auf den mittleren Fahrtstreifen verlagert und an der Baustelle vorbeigeführt. Von Mittwoch, 24. Juli, auf Donnerstag, 25. Juli, wird im Zeitraum von 21 bis 6 Uhr auf der B 9 in Fahrtrichtung Boppard der mittlere Fahrstreifen eingezogen. Der Verkehr wird auf den linken Fahrstreifen verlagert und an der Baustelle vorbeigeführt, heißt es im Pressetext. red