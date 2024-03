Plus Koblenz

Geplante Wohnungen in Koblenz-Rauental für 300 Menschen: Warum tut sich seit Jahren am Moselbogen nichts?

Von Peter Meuer

i Das Areal am Moselbogen im Rauental: Seit Jahren schon ist hier eine umfangreiche Bebauung mit mehreren mehrstöckigen Gebäuden angedacht. Um die 90 Wohnungen könnten so entstehen, die Koblenzer Wohnbau soll das Projekt umsetzen. Doch bislang ist noch nichts viel passiert. Foto: Sascha Ditscher

Er liegt brach, der Moselbogen, und dabei könnte es so schön dort werden: Tausende Quadratmeter Bauland in bester Lage warten darauf, erschlossen und mit bezahlbarem Wohnraum für 300 Menschen versehen zu werden. Erledigen soll das schon seit vielen Jahren die Koblenzer Wohnbau. Doch warum tut sich noch immer nichts am Moselbogen? Gibt es Probleme bei der Übertragung des Grundstücks? Und: Wäre vielleicht doch ein privater Investor eine Option? Eine Spurensuche im Rauental.