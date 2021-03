Aktuell müssen Autofahrer, die von der Nordtangente oder der B 9 über den Bubenheimer Weg nach Metternich fahren wollen oder umgekehrt, einen Umweg in Kauf nehmen – und das noch voraussichtlich bis Ende Mai. Das Teilstück zwischen Eifelstraße und Carl-Welty-Straße ist während der Erschließungs- und Kanalbauarbeiten voll gesperrt. Dabei ist für die Menschen am Boden kaum zu sehen, was in dem Baugebiet jenseits der Straße passiert.