Plus Koblenz Geplante Kundgebung abgesagt: Keine Sperrungen auf Koblenzer Balduinbrücke Von Niels Stern i Am Samstag, 16. September, war auf der Balduinbrücke von 10 bis 18 Uhr eine Kundgebung unter dem Motto „Verkehrswende jetzt – Für eine autofreie Balduinbrücke“ geplant. Zahlreiche Verkehrseinschränkungen wären die Folge gewesen. Nun wurde die Versammlung abgesagt. Foto: Sascha Ditscher Auf der Balduinbrücke in Koblenz wurde für Samstag, 16. September, eine Kundgebung unter dem Motto „Verkehrswende jetzt – Für eine autofreie Balduinbrücke“ angemeldet. In dieser Zeit sollte die Brücke für den motorisierten Verkehr voll gesperrt werden. Nun ist laut der Stadt Koblenz die Veranstaltung abgesagt worden. Lesezeit: 2 Minuten

