Flüchtlingsunterkunft in bester Koblenzer Rheinlage – schon diese Kombination ist geeignet, um Befürchtungen zu wecken, Vorurteile zu schüren und Sozialneid zu befeuern. Und doch wird es genau dazu in Koblenz kommen. Warum das so ist und was die Stadt zu den Vorbehalten sagt, die in der Öffentlichkeit aufploppen.