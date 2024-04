Plus Koblenz/Region

Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein: Standorte in Nastätten und Boppard in Gefahr

i Der Kemperhof: Die Diskussionen um die Zukunft des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein laufen auf Hochtouren. Foto: Kevin Rühle (Archiv)

Die Verantwortlichen des Gemeinschafsklinikums Mittelrhein arbeiten mit Hochdruck an einem Sanierungskonzept für den finanziell schwer gebeutelten Klinikverbund. Wie unsere Zeitung erfuhr, könnten harte Einschnitte das Ergebnis sein. Die Schließung des Paulinenstifts in Nastätten und des Hospitals zum Heiligen Geist in Boppard sowie der Medizinischen Versorgungszentren (MZV) ist offenbar eine Option, die in Erwägung gezogen wird.