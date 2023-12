Eigentlich sollten die Verhandlungen um die Zukunft des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) in 2023 abgeschlossen werden. Seit Monaten wird nun gesprochen, zumeist hinter verschlossenen Türen, doch weißer Rauch ist noch immer nicht aufgestiegen. Unklar ist offenbar, wer Rentenansprüche in dreistelliger Millionenhöhe absichert. Wie der Verhandlungsstand und die Stimmung in der Belegschaft sind und warum die nächste Woche fürs GKM wichtig werden könnte, hat die RZ recherchiert.