Plus St. Sebastian Gemeinnütziger Verein aus St. Sebastian: Celine Böhr hilft Menschen auf der ganzen Welt Von Marvin Conradi i Der Marokkaner Yassin (2. von links) lebt seit seiner Geburt mit einer schweren Behinderung. Ihn und seine Familie hat das Team um Celine Böhr (2. von rechts) mit ihrem Verein Mission Positivity, der seinen Sitz in St. Sebastian hat, unterstützt. Foto: Hanna Merkelbach Celin Böhr, 25 Jahre alt, aufgewachsen in St. Sebastian und viele Jahre in Koblenz zur Schule gegangen, ist Vorstandsvorsitzende des gemeinnützigen Vereins Mission Positivity. Menschen, der Umwelt und Tieren auf der ganzen Welt helfen – das ist das Ziel des Vereins. Das haben Böhr und ihr Team bereits auf die Beine gestellt. Lesezeit: 3 Minuten

Eine hungernde Bevölkerung, schlechte hygienische Bedingungen und eine mangelhafte ärztliche Versorgung: Während es in Deutschland diese Probleme nicht gibt, sieht es in von Armut betroffenen Ländern ganz anders aus. Celine Böhr aus St. Sebastian hat sich zusammen mit ihren besten Freundinnen einer ganz besonderen Mission verschrieben, um den Menschen in ...