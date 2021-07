Im Stadtrat wird am nächsten Donnerstag darüber abgestimmt, wie in Zukunft die 34 Abrechnungsgebiete im Stadtgebiet aussehen sollen, in denen die Anwohner künftig Beiträge bei anstehenden Bauprojekten zahlen müssen. Im Haupt- und Finanzausschuss hat sich jetzt aber gezeigt: Die Abstimmung könnte knapp werden.