Koblenz

25 Prozent der Wärme gehen in einem Ein- oder Zweifamilienhaus über das Dach verloren. Dämmt man die oberste Geschossdecke, können die Verluste über die Dachflächen aber um 90 Prozent verringert werden. Und da die Treibhausgasemissionen in der Stadt ohnehin verringert werden sollen – auch, indem der Energieverbrauch reduziert wird –, ist es naheliegend: Koblenz will erreichen, dass mehr Menschen in der Stadt ihre Dächer dämmen.