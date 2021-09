Die Koblenzer Stadtverwaltung will Mittel in Höhe von 100.000 Euro in den Haushalt 2022 aufnehmen, damit erste planerische Grundlagen für eine mögliche Sanierung des Kaiser-Wilhelm-Denkmals geschaffen werden können. Dies teilten die SPD-Ratsmitglieder Marion Lipinski-Naumann und Fritz Naumann mit. Weitere Details sollen in der heutigen Sitzung des Denkmalpflegebeirates besprochen werden.