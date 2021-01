Koblenz

Drei Wochen vor Rosenmontag strebt die Karnevalssession normalerweise ihrem Höhepunkt entgegen, Sitzung folgt auf Sitzung. Doch in diesem Jahr ist alles anders, Corona hat auch den Karneval in die Knie gezwungen. Allerdings nicht ganz. So präsentierte die Koblenzer Narrenzunft „Gelb-Rot“ am Sonntagnachmittag live eine Onlinesitzung aus der Narrhalla Café Hahn.