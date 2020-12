Koblenz

Winken, das bedeutet: Hallo. Freundlich bitten Armin Hasselbach und seine Frau die Besucher von der Rhein-Zeitung in den Hof des Hauses in Ehrenbreitstein, in dem sie seit 30 Jahren wohnen. Der Händedruck entfällt in diesen Corona-Zeiten ohnehin. Das ist bei solchen Treffen noch immer ein wenig merkwürdig. Hier aber entfällt auch der gesprochene Gruß. Denn Armin und Irene Hasselbach sind gehörlos.