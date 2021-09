Moderne Töne für eine moderne Armee: Das wünschte sich Verteidigungsminister Helmut Schmidt, als er in den Jahren 1970 und 1971 die Gründung der Big Band der Bundeswehr in die Wege leitete. Auch heute, 50 Jahre nach der Vorstellung der ersten Formation, zeigen auch die heutigen Aktiven immer wieder, dass sie zur internationalen Spitze gehören. Verstärkt durch drei hervorragende Sänger, bescherte die „musikalische Geheimwaffe“ der Republik einen unvergesslichen Abend am Eck.