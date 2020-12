Koblenz

Das Miteinander von Radfahrern und Fußgängern in den Rheinanlagen birgt einiges Konfliktpotenzial. Beide Gruppen sind gern auf der Promenade am Fluss unterwegs, doch sie kommen sich immer wieder in die Quere. Damit beschäftigt sich seit Jahren auch der Koblenzer Seniorenbeirat. Jetzt macht er konkrete Empfehlungen, wie sich die Situation in den Rheinanlagen entspannen könnte.