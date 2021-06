Gegen Depressionen, Burn-out und Panikattacken: Selbsthilfegruppe bietet Hilfe an

Am Anfang war es die Trennung. Mannis Ehe geht in die Brüche, eines der Kinder bleibt bei Vater, eines bei der Mutter. Burnout nannten es manche, sagt der 65-Jährige heute, der seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will, aber eigentlich war es etwas anderes. Mangelnder Selbstwert, das Gefühl, machen zu müssen, was andere von einem erwarten, der technische Angestellte lässt sich in eine Stelle im Personalrat wählen, einfach weil alle denken, dass er der richtige Mann dafür sei. Er denkt das nicht. Wenn man ein Gutmensch sei, komme man mit so einer Position nicht klar, sagt der Rentner. Er rutscht weiter und weiter hinein, in die Depression. Geht in psychologische Behandlung, seit 2016 zudem in eine Selbsthilfegruppe.