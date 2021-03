Gegen Borkenkäferbefall: Drohnen sollen den Wald für die Zukunft wappnen

In den vergangenen Jahren haben sich die Borkenkäfer immer mehr verbreitet und zum großflächigen Absterben von Fichtenwäldern geführt. Deshalb möchte das Unternehmen AeroDCS es Borkenkäfern so schwer wie möglich machen, die Wälder zu befallen. Das Koblenzer Team um Axel König, Hans-Peter Thamm und Ralf Hoffmann bietet Dienstleistungen rund um die Fernerkundung per Drohne und Flugzeug an. Nachdem die theoretische Studie bereits erfolgreich abgeschlossen ist, soll nun das System der Früherkennung in der Praxis getestet werden. In einem Wald bei Montabaur fliegen also nun regelmäßig Drohnen und Flugzeuge, die Bilder von den Bäumen machen und Daten sammeln.