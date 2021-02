Koblenz

Ihr Zuhause mussten sie vor fünf Jahren verlassen, damals, als der Krieg in Syrien sie vertrieben hat. Auf der Pfaffendorfer Höhe haben sie eine neue Heimat gefunden. Doch auch die ist jetzt gefährdet: Insgesamt 22 Familien hier, weitere 15 vor allem in Metternich, sollen ihre Wohnungen verlassen. Die Stadt benötigt sie anders, heißt es in den Mitteilungen, die die Familien bekommen haben.