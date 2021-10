Allein die Mitteilung der Koblenzer Staatsanwaltschaft liest sich wie ein Drehbuchauszug für einen Sonntagabend-Krimi im Ersten. Zwei Unbekannte brechen Anfang Januar dieses Jahres in den frühen Morgenstunden in ein Haus in Kobern-Gondorf ein. Sie tragen Sturmmasken, sind über das Dach bis zum Fenster des Schlafzimmers gelangt, haben es aufgebrochen, stehen am Bett.