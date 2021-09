Deutschlandweit anerkannte jüdische Nervenheilanstalt, Lazarett, Krankenhaus, Schule für beeinträchtigte Menschen, aber auch ein Symbol für das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte: So in etwa lässt sich die Geschichte eines historischen Ensembles an der Koblenz-Olper-Straße in Bendorf-Sayn zusammenfassen. Seit 2002 erinnern dort zwei Stelen an die Patienten und ihre Betreuer, die das NS-Regime hat umbringen lassen.