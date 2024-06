Plus Koblenz

Gebrüder Barelli setzen auf Nostalgie: Zirkus macht Halt auf Koblenzer Messegelände

i Timmy Spindler (links) und sein Bruder Franz möchten ihr Zirkusgeschäft bei einer neuen Tournee wiederaufleben lassen. Für Nostalgie-Fans gibt es historische Exponate im rollenden Circusmuseum. Foto: Viktoria Schneider

Der „Circus Gebrüder Barelli“ kommt zu Besuch. Vom 26. Juni bis 14. Juli schlägt er seine Zelte auf dem Messegelände am Wallersheimer Kreisel auf. Was ihn von ihren Kollegen unterscheidet, was auf dem Programm steht und wie sie zu Tieren im Zirkus stehen, darüber haben wir mit dem Inhaber Franz Spindler gesprochen.