Koblenz

An das Geburtshaus von Valéry Giscard d’ Estaing erinnert heute nur noch ein Gedenkstein. Das Gebäude in den Kaiserin-Augusta-Anlagen wurde 1985 zusammen mit zwei villenartigen Nachbarbauten unter Protest vieler Bürger abgerissen. Die Koblenzer Stadtväter zeigten damit, wie unter anderem im Falle des Berghotels Rittersturz, einmal mehr, dass es in Sachen Sensibilität für historische Stätten durchaus Nachholbedarf gab – und gibt.