Koblenz

Man stelle sich vor: Ein großer Raum ist in einem einwandfreien hygienischen Zustand und erfüllt sogar die Corona-Auflagen, kann aber trotzdem nicht genutzt werden. Genau in dieser paradox erscheinenden Situation befinden sich derzeit viele Gastwirte in Koblenz und Umgebung. Sie bleiben jetzt im wahrsten Sinne auf ihren Investitionen der vergangenen Monate sitzen.