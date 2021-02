Altstadt

Die Zukunft des Garten Herlet war in den vergangenen Monaten eines der zentralen Themen im Herzen von Koblenz. Die Diskussionen wegen der geplanten vorübergehenden Beseitigung des Gartens im Zuge des Tiefgaragenbaus für ein Hotel wurden oft sehr emotional geführt. Und am Ende stand wie so oft ein Kompromiss. Doch so richtig glücklich sind die Betroffenen nicht. Und so beginnt das neue Jahr mit einem eindringlichen Appell der Bürgerinitiative „Unsere Altstadt“.