Garten Herlet: Ist die Rettung noch möglich?

Der Kampf um die Erhaltung des Garten Herlet im Herzen der Altstadt in seiner heutigen Form ist in seine entscheidende Phase getreten: Die Einspruchsfrist gegen die auch von der Ratsmehrheit unterstützten Hotelpläne eines Investors, mit denen eine weitgehende Zerstörung des Originalzustandes einhergehen würde, ist am Dienstag abgelaufen. Ein neuer Verein hat die Chance genutzt, um seine Bedenken im letzten Augenblick, aber fristgerecht einzureichen. Die Akteure wissen: 3000 Bürger stehen hinter ihnen. Diese haben sich in die Unterschriftenlisten des Vereins eingetragen.