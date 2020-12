Koblenz

Wenn man Menschen in der Altstadt – vermutlich auch Koblenzer! – fragen würde, wo der Garten Herlet ist, bekäme man vermutlich in 80 Prozent der Fälle die Gegenfrage „Garten wer?“ zur Antwort. Denn das Kleinod zwischen Firmungstraße, Nagelsgasse, Herletweg und Eltzerhofstraße blüht nahezu im Verborgenen. Und im Verschlossenen. Fritz Naumann und Denny Blank vom SPD-Ortsverein Altstadt sagen: „Das Projekt ist gescheitert. Wir müssen uns an was Neues wagen.“