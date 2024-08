Plus Koblenz Gar nicht elitär: Willkommen beim Yacht-Club SMC Koblenz Von Marvin Conradi i Jörg Uth, der bereits von Dezember 2010 bis März 2017 das Amt des Vorsitzenden des Segel- und Motor-Yacht-Clubs Koblenz inne hatte, hat das Amt im April dieses Jahres erneut übernommen. Foto: Marvin Conradi Seit dem Jahr 1955 widmet sich der Segel- und Motor-Yacht-Club (SMC) Koblenz seinen Zielen: der Förderung des Wassersports, des Umweltschutzes sowie die Förderung der eigenen Clubjugend. Aber wie ist so ein Verein eigentlich organisiert? Und für welche Zielgruppe ist so ein Verein geeignet, den viele eher mit Menschen verknüpfen, die das nötige Kleingeld haben? Im Zuge unserer Serie „Unser Wasser“ hat die RZ mit dem Klubvorsitzenden Jörg Uth gesprochen, der einen Blick hinter die Fassaden des Vereins gewährt. Lesezeit: 3 Minuten

„Wir sind offen für jedermann“, sagt Jörg Uth am Klubheim, das direkt am Metternicher Moselufer und nur unweit von der Universität liegt, über seinen Verein. Mehr als 150 Mitglieder hat der SMC Koblenz, darunter auch zahlreiche Jugendliche. In der Regel kommen die über ihre Eltern zum Wassersport oder zum Beispiel ...