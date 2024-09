Plus Koblenz

Ganze Wohngebäude als Ferienwohnungen genutzt: Koblenz will dagegen vorgehen

i In Koblenz gibt es kaum freie Mietwohnungen – und noch weniger, die für viele erschwinglich sind. Foto: Matthias Kolk

In Koblenz werden offenbar ganze Wohngebäude als Ferienwohnungen genutzt. Dabei ist die Wohnraumsituation in der Stadt schon länger ziemlich angespannt. Viele Menschen haben Probleme, eine Wohnung zu finden. Erst recht eine, die bezahlbar ist. In der jüngsten Ratssitzung haben SPD und Grüne einen Vorschlag gemacht, wie man die Lage etwas entspannen könnte.