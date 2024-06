Plus Koblenz

Galerien, Vinothek und Konzerte: Kulturtage locken nach Ehrenbreitstein

i Die Künstlerin Anne Geisler mit ihrem Bild, das zum Titelbild der diesjährigen Ehrenbreitsteiner Kulturtage gewählt wurde. Foto: Elise Peller

Kultur ist Erweiterung unseres Bewusstseins, hat schon Carl Gustav Jung gesagt. Und so versuchen die Kunst- und Kulturschaffenden aus Ehrenbreitstein von Freitag, 21. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, das Bewusstsein von Menschen durch ihre Kunst und Kultur zu erweitern. Die Kulturtage Ehrenbreitstein stehen in Koblenz wieder an.