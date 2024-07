Plus Koblenz

Gänse koten Wiesen und Ufer voll: Werden die Vögel in Koblenz zum Problem?

i Kanadagänse machen es sich am Rheinufer in der Koblenzer Südstadt gemütlich. Foto: Matthias Kolk

Vor dem Koblenzer Schloss genießen bei gutem Wetter viele Menschen den Feierabend, holen ihre Picknickdecke raus oder spielen barfuß Frisbee. Mancherorts ist es zurzeit schwer, all das zu tun, ohne in Kot zu treten. Nilgänse machen es sich auf den Wiesen gemütlich und hinterlassen ihre Spuren. In Neuendorf und der Südstadt sind die Rheinufer voll mit Kot von Kanadagänsen. Es scheint, als würden es immer mehr Vögel. Aber stimmt das überhaupt? Hat Koblenz ein Gänseproblem?