Fußballfieber in Koblenz: Hier gibt es Public Viewing zur EM

i Auf drei großen Leinwänden überträgt der Königsbacher Biergarten am Moselufer die Fußballspiele der Heim-EM. Zum Auftaktspiel am 14 Juni werden direkt Tausende Fans erwartet. Deutschland eröffnet das Turnier in München gegen Schottland. Foto: Matthias Kolk

Heim-EM in Deutschland – und alle hoffen auf das Sommermärchen 2.0. Bei der WM 2006 im eigenen Land haben Millionen Fans beim Public Viewing mitgezittert, angefeuert und gejubelt. In wenigen Tagen eröffnet die deutsche Fußballnationalmannschaft die Europameisterschaft gegen Schottland in München. Und auch diesmal gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten, dieses Spiel und viele weitere gemeinsam zu verfolgen. Wo es in Koblenz Public Viewing gibt – und was das kostet.