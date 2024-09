Plus Koblenz Fuß- und Radweg an der Koblenzer Eisenbahnbrücke: Nach vielen Jahren wird endlich gebaut Von Doris Schneider i Der Weg oben auf der Brücke ist derzeit nur 1,50 Meter breit – zu schmal, als dass Fußgänger und Radler gut aneinander vorbeikommen. Das soll sich durch den Ausbau ändern, da im Anschluss eine durchgängige Nutzungsbreite von 2,50 Metern zur Verfügung steht. Foto: Andreas Egenolf/Stadt Koblenz/Andreas Egenolf Die ersten Anzeichen bezeugen: Es geht wirklich los. Der breitere Rad- und Fußweg auf der Horchheimer Eisenbrücke wird gebaut – und damit eine für viele Menschen wichtige Verbindung der beiden Rheinseiten enorm verbessert. Seit Jahren, eher schon Jahrzehnten, wird über den Ausbau gesprochen. Nun soll er kommen. Die wichtigsten Infos. Lesezeit: 3 Minuten

1 So ist die Situation heute: Der Geh- und Radweg liegt derzeit auf der Oberstromseite der Horchheimer Eisenbahnbrücke, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Das ist die Richtung Stolzenfels liegende Seite. Wenn sich Radfahrer begegnen, muss in der Regel einer absteigen, und auch bei einer Begegnung von Fußgängern und ...