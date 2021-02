Das Rhein-Museum am Fuße der Feste Ehrenbreitstein ist zwar nicht die größte Kultureinrichtung in der Region Koblenz-Mittelrhein, es zählt aber zu den schönsten Museen im nördlichen Rheinland-Pfalz. Dennoch hat die Corona-Krise dafür gesorgt, dass es um die einmalige Sammlung zur Rheinkunde still geworden ist. Doch die Ruhe täuscht. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für einen fulminanten Neustart – mit Unterstützung von zwei Koblenzer Rotary-Clubs.