„Des bin ich froh, bin ich froh, froh, froh, froh, froh, froh, froh, bendedicamus domino (Preisen wir den Herrn)“ heißt es in einem alten Weihnachtslied aus dem 17. Jahrhundert, das aus dem Kölner Raum stammt. Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie, mitten in der vierten Welle und in ungewisser Erwartung, welche Konsequenzen die Omikron-Variante hat, fällt vielen unbeschwerte weihnachtliche Freude jedoch schwer.