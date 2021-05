Die Stadt Bendorf will sich bis zum 15. Oktober für die Landesgartenschau (Laga) 2026 bewerben. Dafür werden auch Bürger im Ideenkino und Workshops einbezogen. Um trotz Corona weiter an der Zukunft Bendorfs arbeiten zu können, fand kürzlich der erste Onlineworkshop zu Narrativen Bendorfs statt. Doch was sind Narrative überhaupt? Um diese Frage zu klären, durchliefen die Teilnehmer verschiedene Etappen.