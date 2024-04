Plus Weitersburg

Für Kommunalwahl: Neue Bürgerliste will in Weitersburg antreten

i Symbolbild Foto: dpa/Gregor Fischer

Wie soll die Kommunalpolitik in der Ortsgemeinde Weitersburg zukünftig aussehen? Welche Bürgerinnen und Bürger könnten nach der Wahl im Ortsgemeinderat vertreten sein? Diese Fragen stellten sich rund zwei Dutzend Wahlberechtigte in der vergangenen Woche in der Gaststätte Klein in Weitersburg.