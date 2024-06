Plus Winningen

Für Klimaschutz und Innovationen: VG Rhein-Mosel erhält 784.028 Euro Förderung

Von Winfried Scholz

i In Anwesenheit von Schulleiterin Petra Schallenberger (links) übergibt Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (Mitte) VG-Bürgermeisterin Kathrin Laymann den Förderbescheid. Bei der energetischen Sanierung der Winninger Grundschule gibt es auch eine technische Lösung wie das große künstlerisch gestaltete Bleiglasfenster im Treppenhaus mit deutlich geringerem Wärmeenergieverlust erhalten bleiben kann. Foto: Winfried Scholz

Die Verbandsgemeinde (VG) Rhein Mosel erhält eine Förderung aus dem Landesprogramm KIPKI (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation) in Höhe von 784.028 Euro. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) übergab den Förderbescheid an Bürgermeisterin Kathrin Laymann (FWG) in der Astrid-Lindgren-Grundschule in Winningen in Anwesenheit von Schulleiterin Petra Schallenberger und dem Leiter des VG-Fachbereichs Bürgerdienste Karl-Peter Deisen.