Plus Koblenz

Für Gleichberechtigung und Diversität: Bunte Demo am Münzplatz

Von Wolfgang Lucke

i Zum Jahrestag der Stonewall-Unruhen startete die LSBTIQ+ Community am Münzplatz in Koblenz einen Demonstrationszug. Foto: Wolfgang Lucke

Zum Jahrestag der Stonewall-Unruhen startete die LSBTIQ+ Community am Münzplatz in Koblenz einen Demonstrationszug. Mit einer Razzia im „Stonewall Inn” in New York begann am 28. Juni 1969 eine Reihe von teilweise gewalttätigen Konflikten zwischen queeren Menschen und der Polizei.